 

Ряд смартфонов Xiaomi и Redmi уже получили предустановку Android 12

05.12.2021, 15:34, Новости дня
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Как стало известно, в компании Xiaomi открыт доступ смартфонов к новой операционной системе Android 12. Его получили как гаджеты, выпущенные под основным брендом, так и «дочерние» Redmi.

При этом производитель использует стандартную фирменную прошивку MIUI 12.5. однако эксперты напоминают о том, что к двенадцатому «Андроиду» китайская компания готовит специальную прошивку MIUI 13.

Она еще не готова. Поэтому экспертов немного удивила информация о том, что Android 12 уже начали устанавливать, используя предыдущую версию оболочки. В списке устройств, работающих таким образом, как минимум, восемь смартфонов. Их названия можно найти на официальном сайте производителя.



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