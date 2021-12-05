 

В компании Huawei сообщили о глобальном запуске HarmonyOS

05.12.2021, 15:34, Новости дня
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Как сообщили представители китайской компании Huawei, глобальный запуск операционной системы HarmonyOS намечен на 2022 год.

Операционная система разработана специалистами самой компании Huawei в ответ на наложенные Соединенными Штатами санкции. Фирменная операционная система уже достаточно долго работает на территории Китая. Она прекрасно себя зарекомендовала и может конкурировать на равных с программными продуктами именитых разработчиков, утверждают эксперты.

Отметим, что HarmonyOS предназначена для работы на разных типах электронных устройств, наминая от смартфонов и планшетов и заканчивая приборами бытовой техники. А вообще-то, речь идет уже о третьем поколении операционной системы – HarmonyOS 3.0.



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