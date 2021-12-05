Житель Омска попытался продать свою часть Крыма

С необычным предложением обратился в городской ломбард тридцатилетний учитель из Омска Николай Копейкин. Педагог пытался заложить свою часть Крыма с возможностью выкупа в течение трех лет.

Он признался, что искренне радовался вхождению полуострова в состав РФ и добавил, что на отчаянный шаг его вынудила острая жилищная проблема.

«Я с женой и двумя детьми вынуждены ютиться в однушке на окраине Омска. Машину и телевизор мы уже продали, но денег для покупки большей квартиры все равно не хватает», – признался Копейкин.

На семейном совете супруги решили отказать от своей части полуострова.

«Тяжело, конечно, будет осознавать, что Крым временно не наш. Но из-за финансовых проблем мы сейчас не можем себе позволить обладать такой роскошью», — с горечью добавил педагог.

От своей части Крыма также согласились отказались обе дочери-школьницы Копейкина. При этом учитель выразил надежду, что семья за три года накопит достаточное количество средств, чтобы снова выкупить свою часть полуострова.

Руководство ломбарда отклонило предложение Копейкина и обратилось в прокуратуру Омска с просьбой дать ему правовую оценку.

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