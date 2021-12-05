 

В Карпатах 4 декабря потерялись трое туристов, одного продолжают искать

05.12.2021, 15:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“4 декабря в 18.02 к спасателям Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района потеряли ориентир на местности и заблудились трое мужчин”, – говорится в сообщении.

С мужчинами периодически появлялась телефонная связь.

5 декабря в 13.10 двое мужчин сообщили, что находятся на турбазе “Девур” в селе Лумшоры Ужгородского района.

“Поиски одного человека продолжаются (осложняются сильным густым туманом)”, – говорится в сообщении.

Мужчину ищут четыре отделения горных спасателей и шесть волонтеров.

https://www.facebook.com/DsnsZakarpattya/videos/3178944389095437/

Контекст:

ГСЧС предупреждала о снеголавинной опасности в Карпатах 4-го и 5 декабря. Сегодня в горах ожидается снег.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Суд обязал водителя “Схем” выплатить Портнову 57 тыс. грн

01.11 / При Байдене санкции из политики США не исчезнут

28.10 / “Зеленский боится дать отпор”. Бутусов считает, что КСУ “наплевал” на государственные интересы

29.12 / Захарова обвинила главу дипломатии ЕС в демонизации РФ в «войне вакцин»

16.05 / Участники Евровидения из Хорватии и Австралии оценили песню Манижи

06.07 / Эйдман о заявлении Бородая: Кремль, видимо, всерьез рассматривает возможность новой аннексии

03.12 / Резников предложил создать в Минобороны аналог агентства НАТО по закупкам

02.07 / В бундестаге заявили о конце эры Лукашенко

02.07 / ЭИСИ привел новые успешные практики по борьбе с коронавирусом

13.03 / Зеленский продлил соглашение с Нидерландами о расследовании крушения MH17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика