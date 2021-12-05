Одесский тиктокер зачитал рэп, стоя на украинском флаге
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На видео парень читал свой рэп и размахивал предметом, похожим на пистолет. В композиции “рэпера” звучала брань, но никаких высказываний об Украине не было.
Всего у тиктокера было три видео с украинским флагом. На двух других он танцует с девушкой, держа флаг в руках.
Пользователи соцсети теперь выражают свое недовольство действиями тиктокера.
“За надругательство над государственным флагом Украины уголовная ответственность! Видосик с извинениями не освободит от ответственности!” – отмечает пользователь nail_oliabond.
“Браво, ждем извинение”, – написал VadymFriDay13.
Скриншот: 666.scumbag.666 / TikTok
Согласно ст. 338 Уголовного кодекса Украины, надругательство над государственными символами наказывается штрафом от 17 тыс. до 68 тыс. грн, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет