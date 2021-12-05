 

Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу

05.12.2021, 15:18, Новости дня
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В публикации отмечается, что принцесса Диана включала песню The Best, чтобы помочь детям справиться с “тревогой, связанной с возвращением в школу”.

“Одна из песен, которую я запомнил, вспоминаю все это время и до сих пор втайне ею наслаждаюсь, – это The Best Тины Тернер. Сидеть на заднем сидении и петь было настоящим семейным моментом. Моя мама напевала ее во весь голос. А если с нами в машине ехал охранник, то он тоже пел песню вместе с нами. Мы пели и слушали музыку прямо до ворот школы, прежде чем нас высаживали”, – цитирует принца Уильяма издание.

Контекст:

Принцесса Диана была первой женой британского принца Чарльза. Пара зарегистрировала брак 29 июля 1981 года. У супругов родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984).

В августе 1996 года принц Чарльз развелся с женой, а 31 августа 1997 года принцесса Диана погибла. Автомобиль, в котором ехала принцесса Диана со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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