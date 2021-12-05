Боррель собрался «проиллюстрировать» РФ «панораму последствий» нападения на Украину

Евросоюз ведет дипломатическую работу для предотвращения обострения ситуации на границе РФ и Украины и поддерживает Киев перед лицом возможной угрозы, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете la Repubblica.

«Мы используем наши дипломатические возможности, чтобы дать РФ понять, что это (нападение) было бы серьезным нарушением международного права», – цитируете его РИА «Новости».

Боррель подчеркнул, что на данном этапе важно «проиллюстрировать Москве панораму возможных последствий».

«Украина, безусловно, партнер, союзник. Так что мы будем на ее стороне. США потом очень ясно дали понять, что любой тип нападения РФ не останется без последствий. На следующей неделе в Брюсселе будет встреча со странами Восточного партнерства, которая даст возможность подчеркнуть нашу решительную поддержку Украины. Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. Мы работаем, чтобы избежать кризиса, но перед лицом всех непредвиденных обстоятельств ЕС будет твердо поддерживать Украину», – сказал он.

В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.