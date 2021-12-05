Общество: «Этническим» клубам смешанных единоборств пригрозили резкой мерой

Задержание в Москве таджикского бойца MMA Чоршанбе Чоршанбиева за опасную езду без прав вызвало скандал с политической подоплекой. Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев заявил: «этнические» клубы MMA надо закрыть как потенциальные рассадники исламизма и наркоторговли. Как на призыв Медведева отреагировали сами бойцы смешанных единоборств?

В пятницу в Москве сотрудники дорожной полиции задержали таджикского бойца MMA (Mixed Martial Arts – смешанные боевые искусства, часто неверно называются «боями без правил») Чоршанбе Чоршанбиева. 26-летнему спортсмену инкриминируют опасное вождение – он устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, а видео, на котором зафиксировано нарушение, выложил в Instagram. Сотрудники ГИБДД остановили Чоршанбиева на Московской кольцевой дороге и доставили в отдел главного управления МВД. На допросе спортсмен рассказал, что видео, выложенное в Сеть, было снято еще летом (предположительно, в июле), и спокойно признал, что иногда нарушает правила движения.

В итоге на Чоршанбиева составили протокол за езду без прав. Полицейским он показал водительские «права», выданные в Таджикистане, но не имеющие юридической силы в России. Кроме того, у бойца нет полиса обязательного автострахования. Автомобиль Toyota Camry, на котором ездил спортсмен, уже отправили на спецстоянку. Выяснилось, что на машине, которая не принадлежт Чоршанбиеву, «висит» не менее сотни нарушений ПДД, сообщает Sputnik. Это не первое происшествие на дороге с участием бойца MMA. Так, в августе в Казани он протаранил столб на BMW. Тогда боец сообщил полицейским, что его подрезали, потому он вылетел с дороги.

Чоршанбиев родился в Хороге – столице Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном, а с 2016 года живет в Москве. Спортсмен неоднократно подчеркивал, что он не выходец из равнинного Таджикистана, а представитель горных памирских народов. Чоршанбиев – боец промоушена Fight Nights Global и чемпион Кубка мира IFFCF-MMA. Сравнительно недавно сообщалось о конфликте таджикского спортсмена с другим бойцом, Михаилом Долгополовым, после одного из поединков. Арбитры присудили победу Долгополову, Чоршанбиев возмутился этим решением и после боя сказал противнику: «Пойдем выйдем!», пишет Eurosport.

Больший резонанс вызвало русофобское высказывание бойца. «Буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее сваливать отсюда. Мне не нравится тут, я не люблю Москву и страну в целом, да и люди тут не очень. Худшее в русских людях? То, что они нацисты», – сказал Чоршанбиев в своем выступлении, выложенном на YouТube.

«О том, что Чоршанбиев идейный русофоб и скандалист… можно было бы и не упоминать. Если бы это не было способом его самопродвижения, – написал в своем Telegram-канале вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев. – Пытаясь добиться популярности у определенной аудитории, он соединил вместе (я про его аккаунты) гонки, наглую езду, хамство, русофобию и ММА. И стал популярным. У вполне понятной аудитории. Надо объяснить какой?».

Столичный парламентарий полагает, что значительную долю ответственности за поведение Чоршанбиева несут «этнические клубы MMA», которые «существуют исключительно для своих». Боец MMA ведет себя именно таким образом, поскольку уверен, что его прикроют и «порешают» вопросы, считает Медведев. Он напомнил, что клубы смешанных единоборств пытались позиционировать как способ культурной интеграции мигрантов – Медведев упомянул московский клуб MMA Pamir Fighters («Памирские бойцы»). Действительно, по словам руководителя клуба, выходца из Хорога Адима Шаразбекова, в Pamir Fighters занимаются не только таджики, но и представители кавказских народов, и русские. Но, полагает депутат Медведев, такая интеграция не работает.

Депутат считает, что «этнические» клубы MMA «служат точкой концентрации или просто земляков, или земляков, объединенных одной идеологией – скажем, радикального ислама». «Одновременно такие клубы являются базой подготовки бойцов наркогруппировок. Как ни крути, эти клубы не про спорт. Они про боевое и идеологическое слаживание», – считает вице-спикер Мосгордумы.

«Я полагаю, что эти клубы надо закрыть»,

– отметил депутат Медведев газете ВЗГЛЯД.

«Я обалдел от такого высказывания, – сообщил газете ВЗГЛЯД по поводу предложения вице-спикера МГД председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. – Я призываю болельщиков ММА и участников этого сообщества не применять мер физического воздействия к клеветнику, а оставить разбирательство тем, кому это положено по закону».

«Слышал ли депутат Медведев о бойце Федоре Емельяненко?» – задается вопросом Дискин. «Емельяненко – символ ММА и образец здорового образа жизни. И уж точно он не принадлежит к тем этническим группам, на которые намекает депутат Медведев», – сообщил он.

«Я, например, болельщик ММА и многих знаю в лицо. Да, часть бойцов ММА тренируются на Кавказе. Там действительно есть дагестанцы, чеченцы и так далее. Но есть клуб «Александр Невский», где представителей тех этнических групп, на которые намекает Медведев, не так много. И это, кстати, совершенно замечательные бойцы», – поделился собеседник.

«Говорить о том, что там наркотики – это, на мой взгляд, состав клеветы. Я надеюсь, что участники этого движения обратятся в суд», – добавил эксперт. Дискин также подчеркнул, что подобные заявления дискредитируют наших бойцов на международной арене. «Давать нашим врагам в руки такой лакомый пропагандистский кусок – это недостойно», – считает социолог.

«Никто же не говорит, что наркотики есть в фехтовании? Просто потому, что очевидно от этого замедляется реакция. А в ММА, где можно получить тяжелейший нокаут, наркотики – прямой путь на тот свет», – отметил он.

«Нагнетается информация об этнических анклавах. Не последний человек в государстве, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев говорил о том, что мы не должны допускать формирования этнических анклавов. Но это ведь другая постановка вопроса: «Не должны допускать» – это значит, что их пока нет», – подчеркнул член Общественной палаты России.

Отметим, что в самом сообществе смешанных боевых искусств заявление Андрея Медведева восприняли более сдержанно, хотя и отвергли обвинения в причастности клубов к криминалу или экстремистским идеологиям.

«Закрывать клубы MMA – неправильно. Но нужно делать акцент на правильное воспитание, правильный подход. Когда попадаются такие индивидуумы, как Чоршанбиев, надо исключать публично, чтобы о них знали все, чтобы это было наказание суровое, чтобы другим было неповадно», – сказал Андрей Семенов, известный российский боец ММА известный под прозвищем White Shark (Белая акула), чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, советник губернатора Санкт-Петербурга по спорту и молодежной политике.

«Если мер принято не будет – это все сойдет на нет, появится еще такой же персонаж, который похлеще вытворит. Если безнаказанно остается в первый раз, то будет второй и третий», – высказал опасение Семенов.

Поведение Чоршанбиева не следует проецировать на всех бойцов MMA, но тренерам следует задуматься о том, с кого молодые спортсмены должны брать пример, подчеркнул глава Лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев. «Среди бойцов огромное число здравомыслящих людей. Например, очень уважаемый мною Владимир Минеев может поговорить с ребятами, объяснить им как надо себя вести, как не надо. Я уже не говорю про Федора Емельяненко, Хабиба Нурмагомедова, такого рода люди могут и словами и поступком подать хороший здоровый пример молодежи», – подчеркнул собеседник.

«Дело не в каком-либо виде спорта. Мы можем и бокс назвать агрессивным видом спорта, пройдет еще какое-то время, скажем гимнастика агрессивный спорт, – заметил Семенов. – Но есть базовые принципы. Изначально учат – ты покоряешь спортивную арену, но ни в коем случае не проявляешь агрессию. Надо, чтобы каждый отвечал за свои поступки. Здесь не должно быть какой-то «защиты своих», каких-либо поблажек».

Стоит отметить, что за последнее время люди, связанные со смешанными боевыми искусствами, упоминались в криминальных сводках. Так, две недели назад Красноярское отделение Интерпола задержало бывшего бойца смешанных единоборств, разыскиваемого за вымогательство, похищение и создание преступного сообщества на Украине. Одновременно стало известно о задержании в США российского бойца MMA Акмала Хожиева по подозрению в убийстве. Также в середине ноября управление Следственного комитета по Дагестану начало допросы бойцов UFC Камала Идрисова и Усмана Нурмагомадова – двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Спортсмены проходят по делу о ДТП с наездом на сотрудника полиции в Каспийске.

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