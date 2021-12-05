 

Первый случай заражения штаммом «омикрон» зафиксирован в Сенегале

05.12.2021, 14:52, Новости дня
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На западном побережье Африки в Сенегале выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, информирует Институт исследований в области здравоохранения, эпидемиологического надзора и обучения (iressef).

«В Сенегале зарегистрирован первый случай заражения штаммом «омикрон». Благодаря своей геномной лаборатории Iressef выявил первый случай штамма «омикрон» в пятницу, 3 декабря 2021 года, у выезжающего из страны путешественника», – передает РИА «Новости» сообщение.

Ранее сообщалось, что у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.

В конце ноября в ЮАР произошел резкий рост числа выявленных случаев COVID-19.

В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.

В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как сообщил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.



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