“Кошка меняет кожу”, “Это вообще законно?” Maruv сняла платье перед камерой

“Маленькое раздевание для тебя”, – подписала она публикацию.

“Офигенная”, – отметила juliabekoeva.

“Кошка меняет кожу”, – написала jay.reality.

“Это вообще законно?” – спросил у 30-летней певицы пользователь peregudov_89_list.ru.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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