 

В США задержали сбежавших родителей подростка, который убил в школе четырех человек

05.12.2021, 14:34, Новости дня
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Джеймса и Дженнифер Крамбли обвиняют в непреднамеренном убийстве из-за игнорирования накануне смертельной стрельбы признаков того, что их сын может прибегнуть к агрессии.

Также обвинение заявило, что Джеймс Крамбли 26 ноября купил и подарил сыну на Рождество пистолет, который тот в последствии использовал во время нападения. А мать подростка отводила его пострелять из этого пистолета на стрельбище.

Полиция объявила их в розыск из-за того, что Крамбли не явились на судебное заседание о рассмотрении их обвинений. Родителей стрелка обнаружили и задержали утром 4 декабря в Детройте, на первом этаже промышленного здания неподалеку от места, где раньше был найден их автомобиль.

На суде Джеймс и Дженнифер Крамбли заявили, что не признают себя виновными. Суд назначил им залог – по $500 тыс. каждому. Они находятся в той же тюрьме, что и их сын, все трое сидят раздельных камерах.

Контекст:

30 ноября в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган) произошла стрельба, которую устроил 15-летний школьник Итан Крамбли. У него нашли пистолет Sig Sauer.

Жертвами стрелка стали четверо школьников от 14 до 17 лет. Еще шесть человек находятся в больнице. О мотивах Крамбли пока не сообщается.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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