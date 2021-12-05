Между Блинкеном и Лавровым произошел “горячий спор” из-за Украины – СМИ

По данным собеседников, спор произошел 1 декабря на неформальном ужине еще до двухсторонней встречи глав американской и российской дипломатий.

Лавров заявил на ужине, что события в Украине в 2014 году являются “государственным переворотом” и обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они “подавляют инакомыслие и угрожают России”. Блинкен ответил, что силы, лояльные к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек, прежде чем Янукович в феврале 2014 года сбежал в Россию.

Кроме этого, Блинкен подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом.

О том, что Лавров и Блинкен во время ужина обменялись “горячими замечаниями по поводу ситуации в Украине и вокруг нее”, сообщило и издание The Financial Times. По данным источников, спор состоялся на глазах более 50 других делегатов.

Контекст:

Блинкен и Лавров провели официальную встречу в Стокгольме 2 декабря. Блинкен говорил о российской агрессии против Украины. В частности, упомянул перемещения войск РФ вблизи украинской границы. Глава Госдепа повторил призыв США к России отвести войска от границы, выполнять Минские соглашения и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе. Лавров настаивал, что Киев якобы не выполняет Минские договоренности.

Также Блинкен на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ 2 декабря напомнил Лаврову об обязательствах РФ по Минским соглашениям.

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