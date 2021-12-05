Глава ДНР допустил возможность возобновления боевых действий со стороны Киева

Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

«Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива достаточно реальна, с учетом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнеров», – цитирует РИА «Новости» Пушилина.

По его словам, количество вооружения, личного состава, которое стянуто в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова. «Будет ли политическое решение – посмотрим. Со своей стороны, конечно, готовимся… наши подразделения находятся в тонусе. Не только сейчас, но и на протяжении всего конфликта мы ожидаем от Украины чего угодно», – добавил глава ДНР.

Также он отметил, что ДНР готовит разные варианты относительно возможного обращения к РФ в связи с обострением на линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы будем реагировать по ситуации, по-разному все может происходить», – сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что Донецку, Луганску и Киеву необходимо начать диалог «о соседстве». Глава ДНР назвал сложившуюся в Донбассе ситуацию «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. Он сообщил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться за помощью не только к России, но и к Белоруссии.

В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации.