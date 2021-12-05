 

Глава ДНР допустил возможность возобновления боевых действий со стороны Киева

05.12.2021, 14:08, Новости дня
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Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

«Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива достаточно реальна, с учетом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнеров», – цитирует РИА «Новости» Пушилина.

По его словам, количество вооружения, личного состава, которое стянуто в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова. «Будет ли политическое решение – посмотрим. Со своей стороны, конечно, готовимся… наши подразделения находятся в тонусе. Не только сейчас, но и на протяжении всего конфликта мы ожидаем от Украины чего угодно», – добавил глава ДНР.

Также он отметил, что ДНР готовит разные варианты относительно возможного обращения к РФ в связи с обострением на линии соприкосновения в Донбассе.

«Мы будем реагировать по ситуации, по-разному все может происходить», – сказал Пушилин. 

Ранее Пушилин заявил, что Донецку, Луганску и Киеву необходимо начать диалог «о соседстве». Глава ДНР назвал сложившуюся в Донбассе ситуацию «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. Он сообщил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться за помощью не только к России, но и к Белоруссии.

В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации.



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