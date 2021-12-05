 

Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью

05.12.2021, 14:08, Новости дня
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Если Украину оставить наедине со своей совестью, Киев не будет следовать Минским договоренностям по собственной воле, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Если ее (Украину) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», – приводит его слова ТАСС.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.

В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.



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