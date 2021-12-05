Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью

Если Украину оставить наедине со своей совестью, Киев не будет следовать Минским договоренностям по собственной воле, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Если ее (Украину) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», – приводит его слова ТАСС.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.

В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину.