Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V»

Власти Саудовской Аравии разрешили туристам, которые вакцинировались двумя дозами «Спутник V» от коронавирусной инфекции, въезд в страну, в частности, приезжать на хадж и малый хадж – умру, заявили в местном минздраве.

«С 1 января разрешаются короткие поездки в Саудовскую Аравию, которые включают обряды хаджа или умры, для вакцинированных двумя дозами «Спутника V», – передает РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные «Спутником V» лица. «Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций королевства», – передает ТАСС сообщение.

Кроме того, въезд в Саудовскую Аравию для вакцинированных «Спутником V» лиц даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

В документе также говорится, что при въезде вакцинированные «Спутником V» лица должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

В июне власти Саудовской Аравии заявили, что из-за опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в 2021 году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек.

Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов. Накануне стало известно, что инспекция экспертов ВОЗ в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года.

Напомним, «Спутник V» показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин.

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