 

Саудовская Аравия разрешила въезд привитым «Спутником V»

05.12.2021, 14:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Саудовской Аравии разрешили туристам, которые вакцинировались двумя дозами «Спутник V» от коронавирусной инфекции, въезд в страну, в частности, приезжать на хадж и малый хадж – умру, заявили в местном минздраве.

«С 1 января разрешаются короткие поездки в Саудовскую Аравию, которые включают обряды хаджа или умры, для вакцинированных двумя дозами «Спутника V», – передает РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что Саудовская Аравия вошла в число 102 государств, которые могут посетить вакцинированные «Спутником V» лица. «Такому решению предшествовала активная работа РФПИ с Министерством здравоохранения Саудовской Аравии и Министерством инвестиций королевства», – передает ТАСС сообщение.

Кроме того, въезд в Саудовскую Аравию для вакцинированных «Спутником V» лиц даст возможность верующим совершать паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина.

В документе также говорится, что при въезде вакцинированные «Спутником V» лица должны пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест.

В июне власти Саудовской Аравии заявили, что из-за опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в 2021 году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек.

Ранее в РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов. Накануне стало известно, что инспекция экспертов ВОЗ в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года.

Напомним, «Спутник V» показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / США призвали не ждать быстрого эффекта от кибердиалога с Россией

22.08 / Власти Калифорнии эвакуировали почти 120 тыс. человек из-за пожаров

17.03 / Франция вернёт наследникам отобранный нацистами шедевр Климта

07.05 / В Нидерландах разрешили менять пол в свидетельстве о рождении детям младше 16 лет

10.08 / Штаб Тихановской заявил о готовности к долговременным протестам

30.08 / Скоропаденко: Львовян взбудоражил памятник младшему сыну Моцарта. Но винить их в консерватизме нельзя – с поддержкой современного искусства в Украине беда

08.10 / Инвесторы Кубани намерены вложить больше 60 млрд рублей в строительство гостиниц

26.08 / Пожарные спасли кошку из взорвавшегося дома в Москве

14.04 / Грызлов обвинил НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе

18.10 / Задержанного на Украине представителя ЛНР в СЦКК арестовали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика