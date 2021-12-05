Мужчину ранили ножом во время драки в центре Москвы

В результате драки с поножовщиной между тремя мужчинами на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, пострадал один человек, двое задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел вечером 4 декабря на улице Малая Дмитровка в районе дома 24/7, строение 1. Конфликт между тремя мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из оппонентов применил нож. В результате мужчина госпитализирован с колото-резаным ранением живота и левой руки», – отметил источник собеседник ТАСС.

По его данным, прибывшие на место полицейские задержали двоих мужчин, они доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. У одного из задержанных изъят складной нож-бабочка. «Полиция по данному факту проводит проверку», – добавил источник.

Ранее конфликт между пассажирами произошел в конце ноября на станции «Пушкинская», полицию вызвал машинист; до этого на станции «Улица 1905 года» произошла драка с участием темнокожего мужчины.

Наиболее резонансным стал конфликт в октябре, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело.