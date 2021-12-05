 

Мужчину ранили ножом во время драки в центре Москвы

05.12.2021, 13:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате драки с поножовщиной между тремя мужчинами на улице Малая Дмитровка в центре Москвы, пострадал один человек, двое задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел вечером 4 декабря на улице Малая Дмитровка в районе дома 24/7, строение 1. Конфликт между тремя мужчинами перерос в драку, в ходе которой один из оппонентов применил нож. В результате мужчина госпитализирован с колото-резаным ранением живота и левой руки», – отметил источник собеседник ТАСС.

По его данным, прибывшие на место полицейские задержали двоих мужчин, они доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. У одного из задержанных изъят складной нож-бабочка. «Полиция по данному факту проводит проверку», – добавил источник.

Ранее конфликт между пассажирами произошел в конце ноября на станции «Пушкинская», полицию вызвал машинист; до этого на станции «Улица 1905 года» произошла драка с участием темнокожего мужчины.

Наиболее резонансным стал конфликт в октябре, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Оппозиция Белоруссии захотела получить от ЕС 4 млрд долларов

16.04 / Зеленский обсудил Донбасс с Макроном и Меркель, Россия ввела санкции против США, в Украину прибыл Pfizer. Главное за день

22.02 / НАБУ задержало самолет с топ-фигурантом дела “ПриватБанка”. Он пытался бежать за границу

09.08 / Лукашенко высказался о своем отношении к Тихановской

22.04 / Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

08.07 / Канье Уэст раскрыл подробности будущей избирательной кампании

01.10 / Корниенко рассказал, когда Рада может уволить Разумкова и назначить нового спикера парламента

15.10 / Путин готовит для Трампа «октябрьский сюрприз» по СНВ-III

11.10 / 17-летний севастополец нарушил границу Украины, чтобы добраться на учебу в Херсон – Госпогранслужба

03.08 / Венедиктов: Путин понимает, что его легитимность не в выборах и референдуме, а в том, что он наследник Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика