 

Военному атташе Украины вручили ноту протеста из-за нарушения границы Белоруссии

05.12.2021, 13:53, Новости дня
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Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

«5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, – говорится в сообщении, передает ТАСС. 

В ноте указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.

«Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины», – добавили в ведомстве.

Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении, уверены в министерстве обороны.

Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности.



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