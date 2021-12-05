 

В Подмосковье в руках у семилетней девочки взорвалась петарда

05.12.2021, 13:53, Новости дня
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Семилетнюю девочку в Подмосковье госпитализировали с множественными ранами пальцев и переломами после взрыва петарды в ее руке, сообщил источник в правоохранительных органах.

«4 декабря в полицию из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступила информация о том, что к ним поступила и госпитализирована девочка 2014 года рождения с множественными ранами пальцев правой руки и открытыми переломами. По предварительным данным, травмы ребенок получил в результате взрыва петарды в руке в подмосковном Одинцове», – отметил источник ТАСС.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства случившего уточняются.

Напомним, что в станице Староминской на Кубани у ребенка в руке взорвалась петарда, он остался без трех пальцев.



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