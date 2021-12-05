Блинкен: Путин не принимает во внимание или игнорирует, что НАТО – оборонительный альянс

“Я думаю, что самое важное, что президент Путин, похоже, не принимает во внимание или игнорирует, – это то, что НАТО – оборонительный альянс. Это прозрачный альянс. Это не союз, направленный против России. Это не альянс, который собирается совершать акты агрессии против России. Единственная агрессия, которую мы наблюдали в этом пространстве в последние годы, к сожалению, была со стороны России – сначала против Грузии, а затем против Украины”, – сказал он.

Блинкен заявил, что единственная угроза агрессии, которая существует в настоящее время, – это возобновление агрессии России против Украины.

По его словам, именно действия России в 2014 году побудили НАТО укрепить оборону.

“Было бы разумно для президента Путина, если бы он действительно обдумал это; и если у него есть опасения, законные опасения по поводу безопасности, то не пусть не участовует в провокационных действиях, которые заставят оборонительный альянс укрепить свою оборону”, – добавил госсекретарь США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 27 сентября заявил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью “красных линий”, о которых неоднократно говорил Путин. По его словам, Россия и Беларусь неоднократно обсуждали это и будут отвечать “действиями, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что “красные линии” Путина ограничиваются территорией РФ. “С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы”, – подчеркнул Кулеба.

1 декабря Путин заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем.

Контекст:

С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины. В украинской разведке утверждали, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих.

Источники издания также заявили, что сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российских военных. Украинская разведка ранее сообщала о 92 тыс.

Также 4 декабря издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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