Британия ужесточает правила въезда из-за штамма “Омикрон”

С 4.00 7 декабря любой человек в возрасте 12 лет и старше, желающий поехать в Великобританию, должен будет показать отрицательный тест на коронавирус перед отъездом, сделанный не более чем за 48 часов до поездки.

Кроме того Великобритания добавит Нигерию в красный список путешественников с 6 декабря. Решение принято после того, как в Англии был зарегистрирован 21 случай заболевания “Омикроном”, связанный с поездками из этой страны.

“Таким образом, будет введен временный запрет на поездки для всех граждан и жителей страны, не являющихся гражданами Великобритании и Ирландии, и жителей, которые были в Нигерии в течение последних 10 дней, что означает, что им будет отказано во въезде в Великобританию. Это не относится к тем, кто остался в контролируемой зоне и пролетел транзитом через Нигерию только при смене рейса”, – говорится в сообщении.

Нигерия стала 11-й страной, попавшей в красный список из-за штамма “Омикрон”. Из-за штамма всех вакцинированных пассажиров, прибывающих в Великобританию, обязали пройти тест ПЦР и самоизолироваться, пока они не получат отрицательный результат.

Всего в Великобритании зарегистрировано 134 случая заболевания новым вариантом коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

3 декабря в ВОЗ сообщали, что штамм “Омикрон” обнаружен в 38 странах.

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