 

В Харьковской области упал лифт с людьми – полиция

05.12.2021, 13:52, Новости дня
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Трое взрослых с трехлетним ребенком вызвали лифт на 8-й этаж.

“Во время движения лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесные повреждения никто из них не получил”, – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без такового.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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