 

Кедми спрогнозировал быстрый финал атаки Киева на Донбасс

05.12.2021, 13:12, Разное
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Яков Кедми спрогнозировал быстрый финал атаки Киева на Донбасс. По словам эксперта, Украине не следует надеяться на поддержку США, поэтому подобный шаг может иметь плачевные последствия.
Яков Кедми посоветовал Киеву придерживаться красных линий, которые очертила Россия. Западные партнеры могут убедить Украину решиться на авантюру, но поддержки от них ждать не стоит. Эксперт уверен, что в такой ситуации Вооруженные силы Украины сначала будут разбиты на линии разграничения, но на дальнейшие события Запад закроет глаза, а РФ сделает все возможное, чтобы Киев соблюдал мир.

По словам Кедми, российские солдаты «без труда войдут во Львов, а НАТО и США будут молча на это смотреть». Запад никогда не вмешается в этот конфликт и не решится направлять туда свои самолеты. Штаты не отправят «своих детей умирать за майданную власть». Украина наивна в этом вопросе, поэтому дальнейшая такая позиция обернется неприятными последствиями. Именно поэтому атака на Донбасс будет иметь крайне быстрый финал, цитирует эксперта издание «ПолитЭксперт».



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