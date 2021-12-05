Эксперты развенчали три мифа о пользе йогурта

Эксперты развенчали три мифа о пользе йогурта для организма. Дело в том, что в определенных условиях разные виды этого продукта могут навредить здоровью.

Если говорить о пользе йогурта, то он помогает пищеварению и регулирует правильный баланс микрофлоры в кишечнике. Ученые из Канады после анализа результатов более трех десятков исследований выяснили, что пробиотики действительно способны лечить диарею и улучшать работу желудочно-кишечного тракта. Стоит отметить, что во всех научных работах рассматривались высокие концентрации пробиотиков, которых нет в обычных йогуртах. Иными словами, если у человека, например, после антибиотиков случилось расстройство пищеварительной системы, то йогурт не поможет решить проблему, а наоборот – отсутствие решительных в этом вопросе действий приведет к ряду серьезных проблем со здоровьем. Это и является первым мифом.

Зачастую люди уверены, что обезжиренный йогурт самый полезный и не позволяет набирать лишний вес. Эксперты развеяли и этот миф, отметив, что в таких продуктах обычно содержится намного больше сахара. Особенно осторожно стоит употреблять йогурты с фруктами по аналогичной причине. Еще в 2010 году исследователи проводили исследование, в ходе которого выяснили, что беременные женщины, которые часто употребляли обезжиренный йогурт, чаще других рожали детей с астмой или аллергией.

Жирные йогурты тоже небезопасны. В Британии эксперты их даже назвали самыми опасными перекусами, приравняв их к фастфуду. Проблема кроется в высоком содержании холестерина. Диетологи не согласны с этим утверждением, хотя и отмечают, что полезными становятся продукты, которые человек употребляет в умеренных количествах.

Специалисты советуют при покупке данного товара внимательно читать то, что написано на упаковке. В составе йогурта не должно быть химических добавок, ароматизаторов и искусственных красителей. Более того, натуральный продукт не может иметь длительного срока хранения, поэтому ограничен несколькими днями.

Источник: www.mk.ru