 

Российские пенсионеры могут получить единовременную выплату в 15 000 рублей перед Новым годом

05.12.2021, 13:12, Разное
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Российские пенсионеры могут получить по 15 000 рублей перед Новым годом. О возможности единовременной выплаты рассказали эксперты и депутаты Государственной думы.
По словам депутата Сергея Обухова, такая выплата в декабре может выплачиваться на фоне возросшей инфляции. Эксперт-финансист Андрей Лобода сообщил, что сумма может достигать 15 тысяч рублей, а официально о ней объявит Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которая в текущем году запланирована на 23 декабря. Аналогичного мнения придерживается и замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, однако она назвала сумму «от 10 000 рублей или около этого». Также эксперт отметила важность распределения денежных выплат между всеми пенсионерами, в числе которых и работающие.

Стоит отметить, что в правительстве не возражают против возможности единовременной выплаты. Иными словами, фактически ее уже одобрили. Более того, в минувшем году пенсионерам оказывали финансовую поддержку и также в конце декабря. Тогда граждане, ушедшие на заслуженный отдых, или достигшие пенсионного возраста, но продолжающие трудовую деятельность, получили по 10 тысяч рублей.

Источник: primpress.ru



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