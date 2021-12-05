 

Для чиновников установят “время на раскачку”

05.12.2021, 13:11, Разное
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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий механизм защиты государственных служащих от увольнения в течение 10 месяцев со дня назначения на должность.

– Особенности государственного управления в России подразумевают частые кадровые перестановки должностных лиц. Нередко хорошие управленцы решением компетентных людей рекомендуются на места совершенно в иных структурах. Часто успешный налоговик может стать главой региона или даже министром. Бывает, что силовики отлично справляются в самых разнообразных ведомствах. Однако, чтобы разобраться с состоянием дел в другой отрасли или регионе требуется время, бывает, даже просто, чтобы узнать имена всех коллег. Поэтому необходимо так называемое время на раскачку, – пояснил автор инициативы.

В законе чётко прописывается период амнистии в отношении госслужащих, в случае, если их подозревают в нарушении законодательства.

– Иммунитет позволит должностным лицам спокойнее распределять средства на определённые нужды. В то же время, если у контролирующих органов будут претензии, они могут уточнить, где чиновник ошибся. После этого тот или иной акт будет приведён в соответствие с законом, – заключил парламентарий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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