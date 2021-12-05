Биолог объяснила быстрое создание вакцин от коронавируса

Быстрое изобретение вакцин от коронавируса объясняется предыдущими наработками при создании аналогичных препаратов против других инфекционных заболеваний, сообщила доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам Барановой, создание вакцины под новый патоген происходит не с нуля. «У вас уже есть разработанное шасси, которое использовалось для другого, то есть, в каких-то экспериментах они уже были на животных, и вы просто это разворачиваете в промышленном масштабе, естественно после того, как переставили антиген от того патогена, от которого вы хотите защититься», – рассказала биолог в интервью Ura.ru.

Она уточнила, что векторные вакцины против COVID-19 наподобие «Спутника V» и Jonson & Jonson, основаны на аденовирусе человека 26 серотипа, над которым ученые работают уже 30 лет. «Там куча вакцин была сделана, просто они в серию не пошли, потому что для [лихорадки] Эбола такая бешеная защита не особо нужна», – добавила Баранова.

Кроме того, новые матричные РНК-вакцины, такие как Pfizer и Moderna, были также знакомы научному сообществу. «Новый принцип вакцин был описан в литературе, модельные исследования были сделаны», – уточнила доктор биологических наук.

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Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что учреждение не начало разрабатывать новую вакцину против «омикрона», а пояснил, что происходит лишь подстраивание препарата под новый штамм. Он отметил, что такие же манипуляции были сделаны и для всех предыдущих вариантов коронавируса.