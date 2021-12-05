 

Российские лыжники взяли серебро на этапе Кубка мира в Норвегии

05.12.2021, 13:08, Новости дня
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Российские лыжники Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов заняли второе место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Победу одержали норвежцы Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо, показавшие результат 1 час 14 минут 58,7 секунды, передает РИА «Новости».

Россияне проиграли им 0,2 секунды. Третье место заняла вторая команда Норвегии – Пол Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге, Ханс Кристер Холунн, Харальд Амундсен (+1,2).
Другая российская команда (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин) финишировала четвертой (+1,4).

Напомним, российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском городе Рука. При этом весь призовой пьедестал заняли российские спортсмены. Так, на втором месте расположился Сергей Устюгов, на третьем – Артем Мальцев.



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