Российские лыжники взяли серебро на этапе Кубка мира в Норвегии

Российские лыжники Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов заняли второе место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Победу одержали норвежцы Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо, показавшие результат 1 час 14 минут 58,7 секунды, передает РИА «Новости».

Россияне проиграли им 0,2 секунды. Третье место заняла вторая команда Норвегии – Пол Гульберг, Мартин Левстрем Ниенге, Ханс Кристер Холунн, Харальд Амундсен (+1,2).

Другая российская команда (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин) финишировала четвертой (+1,4).

Напомним, российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском городе Рука. При этом весь призовой пьедестал заняли российские спортсмены. Так, на втором месте расположился Сергей Устюгов, на третьем – Артем Мальцев.