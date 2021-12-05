Французские депутаты поддержали закон о тюремном заключении за школьный буллинг

В законопроекте предлагают определить школьный буллинг как особое уголовное правонарушение, за которое могут нести ответственность как учащиеся, так и работники школы.

Согласно законопроекту, за буллинг грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет и штраф в размере €45 тыс. Если жертва школьного издевательства покончит с собой или попытается это сделать, максимальное наказание может возрасти до 10 лет и €150 тыс.

Депутат Эрван Баланант, разработавший законопроект, отметил, что “речь идет не об отправке детей в тюрьму”. Он подчеркнул, что во Франции существует система правосудия для несовершеннолетних, которая учитывает возраст обвиняемого. Также он добавил, что введение уголовного наказание поможет установить “систему ценностей общества”.

Новый закон также предполагает появление новых программ по повышению осведомленности о буллинге, увеличении расходов на его профилактику, улучшение условий участия детей в общественных образовательных программах о буллинге. Некоторые французские депутаты считают, что риск тюремного заключения и судимости будет главным образом сдерживающим фактором.

Законопроект одобрили в первом чтении Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции. Теперь его передадут в Сенат Франции и рассмотрят на сессии парламента в феврале.

Контекст:

Закон по противодействию буллингу приняли после нескольких громких случаев издевательств во Франции. В марте в парижском пригороде Аржантей арестовали двух подростков по подозрению в убийстве 14-летней девочки, сообщает BBC. Ее тело нашли в реке. Мать убитой говорит, что сверстники издевались над ней после того, как в соцсети попали ее фото в нижнем белье.

А в июле в Париже 11 человек были признаны виновными в кибербулинге 18-летней девушки из-за видео, в котором она назвала ислам – религией ненависти. Всего девушка получила около 100 тыс. сообщений с оскорблениями, угрозами изнасилования и смерти, пишет The New York Times.

В октябре с собой покончила 14-летняя девочка в восточном регионе Эльзаса, отмечает The Guardian. Мать погибшей сообщала, что ее дочь подверглась расистским и гомофобным издевательствам со стороны сверстников.

—