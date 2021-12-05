 

“Мое тело полнее”. Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес

05.12.2021, 13:08, Новости дня
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“Мой день рождения! И каждый год мое тело меняется. Мое тело полнее. И мой ум тоже. С днем рождения всех моих товарищей-стрельцов. Мы хотим расти вместе разными способами”, – подписала она публикацию

Пост 48-летней модели собрал около 230 тыс. лайков и больше 7 тыс. комментариев с поздравлениями.

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Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks)

“С днем рождения, Тайра! Ты продолжаешь многих вдохновлять! Мира, радости и благополучия”, – прокомментировал marvincortes1.

“С днем рождения. Твое тело стало полнее, но ты продолжаешь выглядеть великолепно, сексуально и потрясающе каждый год”, – написал only9694.

Контекст:

Тайра Бэнкс родилась 4 декабря 1973 года в Инглвуде, штат Калифорния, США. Она создала и вела до 2016 года шоу “Топ-модель по-американски”. Вместе с актером Эштоном Катчером Бэнкс вела шоу True Beauty.

В 2013–2017 годах Тайра жила в гражданском браке с фотографом Эриком Асла. В 2016 году у пары родился сын Йорк Бэнкс Асла. Мальчика выносила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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