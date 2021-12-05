Врачи предупредили об опасности употребления слишком горячих напитков зимой

Врачи предупредили об опасности употребления зимой слишком горячих напитков. Из-за этого могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и зубами.

По словам терапевта Ларисы Алексеевой, горячие напитки могут навредить языку, ротовой полости и пищеводу. Более того, по этой причине могут возникать болезни ЖКТ, что обернется развитием рака, появлением эрозий, язв и гастрита. Чтобы избежать проблем, следует в умеренных количествах пить горячие напитки, а температура жидкости не должна превышать 60 градусов.

Горячие напитки могут навредить и зубам, о чем пояснила стоматолог Мария Балакирева. Речь идет о повреждении эмали, что зачастую происходит при контрасте температур употребляемой жидкости. Если же у человека имеются какие-либо раздражения в ротовой полости, то горячий чай, кофе, компот могут спровоцировать развитие стоматита.

О вреде горячей жидкости пояснил и врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Это может стать причиной ожогов, которые в лучшем случае доставят дискомфорт и боль, а в худшем – при наличии хронических недугов запустят процесс образования раковых клеток.

Источник: russian.rt.com