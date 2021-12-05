 

Врачи предупредили об опасности употребления слишком горячих напитков зимой

05.12.2021, 12:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи предупредили об опасности употребления зимой слишком горячих напитков. Из-за этого могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и зубами.
По словам терапевта Ларисы Алексеевой, горячие напитки могут навредить языку, ротовой полости и пищеводу. Более того, по этой причине могут возникать болезни ЖКТ, что обернется развитием рака, появлением эрозий, язв и гастрита. Чтобы избежать проблем, следует в умеренных количествах пить горячие напитки, а температура жидкости не должна превышать 60 градусов.

Горячие напитки могут навредить и зубам, о чем пояснила стоматолог Мария Балакирева. Речь идет о повреждении эмали, что зачастую происходит при контрасте температур употребляемой жидкости. Если же у человека имеются какие-либо раздражения в ротовой полости, то горячий чай, кофе, компот могут спровоцировать развитие стоматита.

О вреде горячей жидкости пояснил и врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Это может стать причиной ожогов, которые в лучшем случае доставят дискомфорт и боль, а в худшем – при наличии хронических недугов запустят процесс образования раковых клеток.

Источник: russian.rt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Лукашенко объявил Украину врагом – политолог Березовец

11.09 / Психолог рассказала о последствиях возвращения Заворотнюк на экраны после выздоровления

11.11 / Мнение: Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

12.04 / В США вспыхнули беспорядки после очередного убийства при задержании

30.08 / Момент истины

15.03 / Мнение: Педофилия, наркомания и смена пола

26.12 / Уволенный продавец «Детского мира» открыл огонь по коллегам из игрушечного ружья

21.07 / Проект “Московское долголетие” возобновляет занятия на свежем воздухе

19.08 / «Нам, звездам, крупно повезло»: Дана Борисова рассказала о жизни российских звезд «на халяву»

18.10 / Политолог объяснил решение Лукашенко о стрельбе по протестующим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика