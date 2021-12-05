Эксперт рассказала о симптомах дефицита железа в организме

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05.12.2021, 12:28, Разное
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Лена Хультен, профессор внутренней медицины в Гетерборгском университета, пояснила о проблемах, к которым может привести дефицит железа. Специалист напомнила симптомы анемии.
Железо – важный компонент, который принимает участие в обменных процессах. Его нехватка проявляется в неприятной симптоматике. Чаще всего анемия выражается в хронической усталости – людям тяжело выполнить самое простое задание, а незначительная физическая нагрузка приводит к одышке. Причиной является то, что железо входит в состав гемоглобина и связывается с кислородом, эритроциты разносят его к клеткам. Если компонента недостаточно, то к клеткам приходит мало кислорода и наступает нехватка клеточного дыхания. Также железо помогает иммунной системе бороться с болезнетворными бактериями.

Низкое потребление железа на протяжении длительного периода ведет к железодефицитной анемии. Специалист сообщает, что чаще всего проблема возникает у женщин, так как они утрачивают кровь в период менструаций. Эксперт объясняет, что от нехватки железа недомогают и беременные. Внутри женщины развивается плод, а это означает, что крови ей нужно намного больше, соответственно больше и железа. Беременным женщинам часто назначают дополнительно железо в виде пищевых добавок.

Рискуют здоровьем и вегетарианцы, так как двухвалентное железо есть в красном мясе, субпродуктах. Также стоит проверять показатели гемоглобина и у детей, ведь потребность в железе у них довольно высока.

Существуют и заболевания, которые могут приводить к нехватке компонента. Из данных Шведской ассоциации борьбы целиакией следует, что не выявленная непереносимость глютена приводит к повреждениям кишечника, что мешает организму усвоить B12, магний и железо. Также на усвоение компонента влияют болезни кишечника.

Существуют симптомы, которые указывают на проблему. Проявляется она плохим аппетитом, бледностью кожи, слабостью, ломкостью ногтей и волос, возникающими язвами в уголках губ. Появляется сонливость и чувство усталости, проблемы с концентрацией внимания, синяки от малейших ударов. Часто дефицит железа отражается на памяти и психологическом состоянии. Люди становятся раздражительными, ощущают подавленность.

Эксперт напоминает, что пить добавки железа без необходимости нельзя. Компонент в огромных количествах будет вредить здоровью, а высокие дозы могут быть даже смертельными. Перед употреблением стоит проконсультироваться со специалистом.

Источник: www.ferra.ru



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