Названы 4 изменения в 2022 году для пенсионеров РФ

Во время рассмотрения Закона о федеральном бюджете на 2022 год в парламенте решили изменить размер прожиточного минимума. Показатель вырастет на 8,6%, что обернется четырьмя изменениями для пенсионеров в РФ.

Увеличения суммы прожиточного минимума приведет к росту социальных доплат. Так, в следующем году для пенсионеров он составит 10 882 рубля, что больше на 860 рублей по сравнению с минувшим годом. Учитывая то, что за ориентир берется не федеральный, а региональный прожиточный минимум, поэтому последний будет увеличен соразмерно, что отразится и на росте размера социальной доплаты.

Вторым изменением станет индексация социальных пенсий, которая проводится ежегодно 1 апреля. В данном случае увеличение прожиточного минимума на 8,6% приведет к росту индексации в 2023 году. Что касается январской индексации, то она не связана с прожиточным минимумом, поэтому корректируется ежегодно с 1 января. В бюджете предусмотрена индексация страховых выплат на 5,9% с января следующего года.

Третьим изменением названо получение адресной социальной помощи и прочих выплат малоимущим гражданам, в частности, оказавшимся в трудной жизненной ситуации пенсионерам. Речь идет о единовременной выплате, которую может получить пенсионер, обратившись в органы социальной защиты в своем регионе.

Последним изменением будет сокращение удержания долгов из пенсионных выплат. Со вступлением в силу в 2022 году новых поправок, из пенсии пенсионера смогут удерживать только такой размер денежных средств, чтобы без него у человека оставалась сумма не ниже прожиточного минимума (13 793 рубля, но сумма может быть больше в разных регионах РФ). Чтобы получить такую возможность, пенсионерам следует с 1 февраля грядущего года написать заявление судебному приставу, в котором указать свой банковский счет, открытый для пенсионных выплат.

Источник: sibkray.ru