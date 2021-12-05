Захарова отреагировала на обвинение осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

Вопрос с обвинением россиянки Софьи Сапеги по статье о разжигании ненависти, по которому девушке грозит шесть лет тюрьмы, находится в повестке российского МИД, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Да, как все случаи арестованных за рубежом российских граждан», – ответила Захарова радиостанции «Говорит Москва».

Тем временем отчим Сапеги Сергей Дудич заявил, что дело россиянки пока не было направлено в белорусский суд. «Ей предъявлено обвинение, затем, скорее всего, будет ознакомление с материалами. Дело пока не направлено в суд, о суде говорить рано», – сказал он РИА «Новости».

По словам Дудича, психологическое состояние Сапеги критическое, она подавлена.

«Мы уже неоднократно обращались, жена писала и президенту Республики Беларусь, и президенту Путину. Родной отец видеообращение делал к Лукашенко о помиловании. Пока это не дало того эффекта, которого хотелось бы. Руки мы опускать не будем, конечно. Все, что надо, мы будем делать. Будем писать», – сказал Дудич в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что последний раз виделся с падчерицей в августе 2021 года, когда та содержалась под домашним арестом в Минске. При этом, по словам отчима Сапеги, гражданка России заключила досудебную сделку со следствием, которая должна была смягчить ее возможное наказание.

«Наши адвокаты нам ничего не комментируют. Сложно понять, учитывая то, что у Софьи было досудебное соглашение, сделка со следствием, которая предусматривала если не минимальный срок, то отсутствие наказания», – добавил Дудич.

Ранее в воскресенье сообщалось, что дело задержанной в Белоруссии гражданке РФ Софии Сапеге готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

23 сентября стало известно, что гражданке РФ Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.