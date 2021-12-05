 

В мире сделали более 8 млрд прививок от COVID-19 – данные Bloomberg

05.12.2021, 12:23, Новости дня
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Вакцинация началась в 184 странах, последний суточный показатель составил 37,1 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,5 млрд доз, полностью вакцинированы 79,3% населения);
Индия (1,26 млрд доз, полностью вакцинированы 33,2% населения);
страны Евросоюза (648,4 млн доз, полностью вакцинированы 68,8% населения);
США (462,3 млн доз, полностью вакцинированы 59,4% населения);
Бразилия (310,8 млн доз, полностью вакцинированы 70,7% населения).

Агентство отметило, что в общей сложности на каждые 100 человек во всем мире было введено 105 доз вакцины, но ее распределение было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 5 декабря в стране первую дозу вакцины получили почти 13,7 млн человек, а 11,8 млн получили две дозы и завершили вакцинацию. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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