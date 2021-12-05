 

Глава Пентагона: США будут и дальше делать все, чтобы дать Украине возможность защищать свою суверенную территорию

05.12.2021, 12:23, Новости дня
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Остин сказал, что США “собираются и дальше делать все возможное, чтобы предоставить Украине возможность защищать свою суверенную территорию”.

По словам министра обороны США, Украине жизненно важно иметь ресурсы, необходимые для самообороны. В то же время он не уточнил, какую дополнительную помощь США могут предоставить украинским военным.

По мнению Остина, еще есть возможность “разрядить ситуацию” и есть много возможностей для работы дипломатии и лидерства. Он заявил, что США собираются продолжить взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе.

Контекст:

С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины. В украинской разведке утверждали, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих.

Источники издания также заявили, что сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российских военных. Украинская разведка ранее сообщала о 92 тыс.

Также 4 декабря издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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