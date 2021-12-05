 

В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом

05.12.2021, 12:23, Новости дня
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В публикации отмечается, что живот у актрисы накладной, а фото были сделаны на съемочной площадке сериала “Дейзи Джонс & The Six”, в котором Морроне играет одну из главных ролей.

4 декабря снимки с Морроне были опубликованы на одной из фан-страниц модели в Instagram.

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Публикация от Camila Morrone Argentina (@archivemorrone)

Контекст:

О романе ДиКаприо и Моронне стало известно в январе 2019 года после того, как актер был замечен с возлюбленной в гостях у своих родителей.

Летом 2020 года пару видели во время романтической прогулки по улицам Малибу. ДиКаприо и Морроне не афишируют свои отношения на публике и в социальных сетях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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