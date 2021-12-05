 

Володин спросил пользователей Telegram о причинах распада СССР

05.12.2021, 12:10, Разное
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С распадом Советского Союза разрушилось все, что создавалось на протяжении предыдущих лет, заявил Володин. “30 лет назад распался СССР. Это трагедия для всех нас: все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось”, – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что на этот счет высказывалось много разных мнений. Он предложил подписчикам своего канала принять участие в анонимном опросе о причинах распада Советского Союза.

На выбор предлагается пять вариантов: слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике — монополия на власть одной партии (КПСС) или иностранное вмешательство.

Напомним, что 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, в которых говорилось о прекращении существования СССР и образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря президент Советского Союза Михаил Горбачев объявил об уходе в отставку.



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