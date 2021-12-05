Мнение: Санта, принеси, пожалуйста, патроны!

Конгрессмен из Кентукки всего через пару-тройку дней после очередного массового расстрела в школе (4 убитых ребенка, 6 раненых + раненый учитель), опубликовал семейную фотографию, где все семейство собралось с купленными стволами с припиской "С Рождеством! Санта, принеси, пожалуйста, патроны!".

Естественно, начался батхерт, в духе истории с мэром-идиотом, который устроил банкет по поводу своего назначения прямо во время траура по погибшим шахтерам на шахте "Листвяжная". Другой конгрессмен от Кентукки официально извинился за коллегу-республиканца, заявив, что "Не все в Кентукки такие придурки". Тем не менее, отозвать конгрессмена за перфоманс возможности нет. Само собой, сам факт наличия легально приобретенного оружия не добавляет мозгов, что вся эта история наглядно иллюстрирует. Но с другой стороны, кто-то же за него голосовал?

PS. Улыбнул комментарий в Facebook – "Эмир Кентукки с семьей".

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