 

Доктор объяснила, почему здоровые привычки могут навредить

05.12.2021, 11:44, Разное
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Диетолог Елена Мотова рассказала, почему стремление к здоровым привычкам может вредить здоровью людей. Она считает, что исключение из рациона некоторых продуктов ведет к дефицитам питательных компонентов.

Довольно часто стремление людей к здоровому рациону преобразовывается в навязчивость и даже одержимость, что приводит к ухудшению качества жизни человека. Специалист приводит пример, что девушка желает съесть борщ, пирог и яблоко, но выпила только чай, съела творог без жира и ушла на тренировку, беспокоясь, что поправится. В итоге она голодает и посвящает всю свою жизнь погоне за идеальной массой тела.

Одной из сторон такого пищевого расстройства – неправильное представление о рисках. Например, человек убирает все углеводы, но при этом от алкоголя или курения отказаться не может. Но от спиртных напитков страдает печень, они считаются мощными канцерогенами. Влияние курения на организм человека, включая пассивное, доктор считает более разрушительным, нежели действие сахара.

Эксперт подчеркивает, что из-за выдуманных ограничений люди не могут получить гарантию того, что они будут абсолютно здоровы. Она добавила, что здоровье и длительность жизни обусловлены различными факторами, среди которых называют генетику, возможность получать качественную медицинскую помощь, экологию.u



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