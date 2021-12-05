 

Тарасова рассказала, как поддержала Ягудина во время проблем с алкоголем

05.12.2021, 11:44, Разное
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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что в свое время поддержала Алексея Ягудина в трудный момент. Одно время у олимпийского чемпиона были проблемы с алкоголем.
Татьяна Тарасова долго и плодотворно работала с Алексеем Ягудиным. С бывшим воспитанником тренер сохранила хорошие отношения. Фигурист всегда прислушивался к мнению наставника. В определенный момент Ягудин начал выпивать и даже не закусывать. Тарасова искала не слова, а действия. Когда спортсмен был занят работой, он вел себя совершенно по-другому.

Тарасовой удалось предотвратить негативные последствия. Она считает, что Ягудин начал увлекаться спиртным из-за молодости и безответственности.

Сейчас спортсмен не злоупотребляет алкоголем. После завершения спортивной карьеры он начал работать ведущим и пробовать себя в качестве актера. Ягудин снимается в кино и играет в театре. Олимпийский чемпион состоит в браке с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Вместе супруги воспитывают двоих дочерей – Елизавету и Мишель, пишет портал «Слово и дело».



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