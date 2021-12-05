 

Анна Седокова рассказала о скандале с супругой Константина Меладзе

05.12.2021, 11:44, Разное
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Бывшая супруга Константина Меладзе Ирина в свое время обвинила «многодетную мать и участницу группы «ВИА Гра» в приставаниях к продюсеру. Это обернулось критикой в адрес Анны Седоковой, так как публика решила, что речь шла именно о ней.
Ирина Меладзе рассказала, что «неприличная дама» позволила себе оказывать знаки внимания ее супругу на глазах у публики во время съемок клипа в Киеве. Сам продюсер смущался, но приставаниям солистки коллектива никто не мешал. Узнав об этом, супруга Меладзе устроила скандал, пытаясь выяснить, в чем дело.

После волны негатива Анна Седокова много раз пыталась объяснить, что Ирина Меладзе не ее имела ввиду. О ком именно шла речь, певица не знает. Сама же Седокова признавалась, что никогда не «атаковала» продюсера, а все обвинения в ее адрес не имеют оснований. Несмотря на это, певица заявила, что сейчас не имеет никакого желания общаться с бывшими коллегами, пишет «ГлобалМСК.ру».



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