В РФ выявили 32,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 32 602 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 32 602 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3301, Санкт-Петербурге – 2420, Московской области – 2096.

Всего в стране выявлено 9 801 613 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1206 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 281 278 человек.

Накануне в РФ выявили 32 974 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 372.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.