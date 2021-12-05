 

Трамп назвал главного генерала США идиотом

05.12.2021, 11:40, Новости дня
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Бывший президент США Дональд Трамп подверг резкой критике председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли.

По данным издания The Daily Express, экс-президент назвал главного генерала США «чертовым идиотом» из-за вывода войск из Афганистана. Трамп вспомнил, как Милли пытался доказать ему, что при выводе американских войск будет дешевле оставить всю военную технику в стране, чем вывозить ее, передает Рен ТВ. 

«У вас есть самолет за 50 миллионов долларов. У вас есть великолепный вертолет за 29 миллионов долларов. У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?» – сообщил Трамп.

Ранее Трамп на митинге своих сторонников в Айове заявил, что РФ и Китай уже якобы разобрали и изучают вертолеты, брошенные американскими войсками в Афганистане.

До этого Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США всему миру.



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