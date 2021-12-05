 

В мире подтвердили более 265 млн случаев COVID-19

05.12.2021, 11:38, Новости дня
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Умерло от COVID-19 5,2 млн человек.

Более 10 млн случаев зафиксировали в США (49 млн заболевших, 788,2 тыс. умерших), Индии (34,6 млн заболевших, 470,5 тыс. умерших), Бразилии (22,1 млн заболевших, 615,6 тыс. умерших) и Великобритании (10,5 млн заболевших, 146 тыс. умерших).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 5 декабря  в Украине подтвердили почти 3,5 млн случаев COVID-19, умерло 88,3 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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