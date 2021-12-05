 

Австралия одобрила вакцину от COVID-19 для детей с пяти лет

05.12.2021, 11:38, Новости дня
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Вакцину детям в возрасте 5–11 лет рекомендуется колоть двумя дозами с интервалом не менее трех недель.

Эта возрастная категория будет получать более низкую дозу (10 мкг) по сравнению с дозой, применяемой для лиц в возрасте 12 лет и старше (30 мкг). Чтобы ввести меньшую дозу, для вакцинации детей будет использоваться другой флакон.

Принимая это решение, TGA рассмотрела данные клинических испытаний, проведенных в США, Финляндии, Польше и Испании, в которых участвовали участники в возрасте от пяти до 11 лет. Исследование продемонстрировало эффективность, показав, что иммунный ответ на вакцину у детей был аналогичен тому, который наблюдался в более старших возрастных группах.

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант сообщил, что детей начнут прививать с 10 января, отмечает The Guardian.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Австрали подтвердили 217 тыс. случаев COVID-19, умерли 2 тыс. человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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