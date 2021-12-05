“Украинский диверсант” Захтей два месяца провел в подвале карцера колонии в оккупированном Крыму – Денисова

“Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца провел в подвале карцера исправительной колонии строгого режима №1 Симферополя во временно оккупированном Крыму, якобы за нарушение режима. Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног”, – написала она.

Денисова отметила, что такие действия со стороны администрации колонии противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункту 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой – принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея – обеспечить надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер”, – написала омбудсмен.

Она также сообщила, что сегодня дочери Захтея исполняется 6 лет. С 2016 года, после задержания украинца, его жена воспитывает ребенка одна.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/442578743890070

Контекст:

10 августа 2016 года ФСБ РФ заявила о предотвращении терактов в оккупированном Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. По подозрению в якобы подготовке теракта ФСБ задержала Захтея и еще одного украинца – Евгения Панова.

Народный депутат от “Народного фронта” Антон Геращенко заявлял, что Захтей является дважды судимым рецидивистом по кличке Зая.

В марте 2017 года Захтей написал заявление с просьбой лишить его российского гражданства, полученного в 2014 году. Летом 2017 года источник “Медиазоны” сообщил, что Захтей признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

“Верховный суд” оккупированного Крыма 16 февраля 2018 года приговорил Андрея Захтея, обвиняемого властями России в подготовке теракта на оккупированном полуострове, к шести годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. руб. (около 105 тыс. грн).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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