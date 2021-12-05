В результате извержения вулкана в Индонезии погибло минимум 13 человек

Извержение произошло 4 декабря.

По информации Национального совета Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями, пострадало 98 человек, включая двух беременных женщин. После извержения эвакуировали минимум 300 семей из близлежащих поселков, которые засыпало пеплом.

Поисково-спасательные работы продолжаются, но не известно количество людей, которые считаются пропавшими без вести.

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