 

В результате извержения вулкана в Индонезии погибло минимум 13 человек

05.12.2021, 11:38, Новости дня
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Извержение произошло 4 декабря.

По информации Национального совета Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями, пострадало 98 человек, включая двух беременных женщин.  После извержения эвакуировали минимум 300 семей из близлежащих поселков, которые засыпало пеплом.

Поисково-спасательные работы продолжаются, но не известно количество людей, которые считаются пропавшими без вести.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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