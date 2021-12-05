В Киевской области в ДТП с участием полицейского погибло два человека

Авария произошла около 23.00 4 декабря.

“32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем “ЗАЗ-Таврия”. В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне “ЗАЗ-Таврия”, погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка были госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась”, – сообщили в пресс-службе.

Полицейского направили на экспертизу на состояние алкогольного опьянения. Он задержан.

Следствие будет вести Госбюро расследований. В Главном управлении полиции Киевской области назначили служебное расследование.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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