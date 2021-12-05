Во что стоит инвестировать сейчас: трендовая обувь зимы, которая будет актуальна и весной (и с чем ее сочетать в холодный сезон)

Новый зимний сезон ознаменован первым снегом и щадящими температурами. Это означает, что пришло время обновить свой обувной гардероб. Теперь, когда ажиотаж в связи с ноябрьскими распродажами спал, можно найти отличную пару новой обуви по приемлемым ценам.

На какую обувь стоит обратить внимание? На ту, что является актуальной сейчас и будет в моде еще несколько сезонов. На ту, что согреет вас в холода и станет блестящим завершением стильного образа. Среди “горячих” предложений наступившей зимы мы отыскали три модели, которые удовлетворяют сразу всем перечисленным выше условиям.

Ковбойские сапоги

Казаки заслуживают вашего снимания по нескольким причинам. Эта модная обувь имеет скошенный устойчивый каблук и острый носок. Ковбойские сапоги удобны и способны подчеркнуть вашу элегантность. Современные модели казаков получили некоторые вариации: высокое голенище, разнообразные расцветки, неожиданную текстуру и отделку.

Эту обувь можно носить с брюками, джинсами и юбками всевозможных фасонов. Казаки позволяют добиться того, чего не может ни одна другая обувь. Они придают пикантности женственным нарядам, они отвечают за шик у нарядов спортивного направления. Также они могут считаться классикой в сочетании с джинсами.

Удобное широкое голенище и мех внутри изделия не дадут вашим ногам замерзнуть. Вне зависимости от того, какую модель ковбойских сапог вы выберете, ваш образ от этого выбора только выиграет.

“Армейские” ботинки

Многие трендовые вещи 2022 года родом из 90-х. Из этого десятилетия вышли удобные ботинки челси на громоздкой подошве или брутальные “армейские” ботинки со шнуровкой. К моде на такие ботинки мы уже успели привыкнуть в предыдущих сезонах. Но теперь мода эта получила свое пиковое развитие. Подошва современных берцев стала еще более массивной, а голенище еще более высоким.

Именно поэтому вопрос о том, с чем носить такую обувь не встает. “Армейские” ботинки отлично смотрятся не только с брюками карго, широкими джинсами или джоггерами. Они также создают идеальный баланс с женственной одеждой: цветочными длинными юбками, мини, трикотажными платьями.

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Что касается верхней одежды, берцы можно сочетать с классическим длинным пальто всевозможных оттенков, с кожей, дубленками, куртками оверсайз и пуховиками.

Остроносые сапоги и ботильоны

Далеко не все женщины готовы обратить свои взоры в сторону брутальности. Многие из нас по-прежнему продолжают выискивать в новых коллекциях каплю женственности. Вот почему остроносые сапоги на шпильке приобрели столько поклонниц и молниеносно ворвались на модный Олимп.

Если вы являетесь поклонницей такого рода обуви, предлагаем вам грамотно подойти к компоновке образа. Сделайте ставку на джинсы, кожаные брюки, стеганые куртки и пуховики. Создайте микс из женственности и современного кэжуал-направления.