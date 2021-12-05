В музее Тюссо появилась восковая фигура Михаила Круга

В музее восковых фигур мадам Тюссо по многочисленным просьбам жителей Лондона открылся зал, посвящённый выдающимся русским музыкантам. Посетители смогут увидеть фигуры композиторов Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Глинки, Свиридова, певцов Вертинского, Шаляпина и звезды шансона Михаила Круга.

Создатель фигуры шансонье Джим Янг рассказал, что при составлении экспозиции ориентировался на вкусы русскоязычных лондонцев.

«Я спрашивал, какую русскую музыку они слушают. Если другие имена были мне известны, то о Майкле Раунде я ничего не слышал, но довольно многие мои знакомые его слушали. Мне рассказали, что у него была тяжёлая судьба, он даже сидел в тюрьме, хотя для России это нормально, но сумел стать популярным. Не могу сказать, что меня поразили мелодии, но, видимо, в его песнях заложено что-то глубинное русское», – уточнил мастер.

Фигуру Кругу и других российских корифеев музыки можно будет увидеть, начиная с 26 декабря.

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